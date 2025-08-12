Inauguran puesto de salud en Wiwilí, Nueva Segovia

Este lunes, autoridades municipales inauguraron la rehabilitación del puesto de salud de la comunidad Buena Vista de Ventilla en el municipio de Wiwilí, Nueva Segovia, donde se invirtió un millón 720 mil córdobas, con fondos del 5% del presupuesto destinado a salud.

Nuevo puesto de salud en Wiwilí: atención moderna y eficaz

Las nuevas instalaciones por muchos años sirvieron como casa base con una infraestructura deteriorada, dos meses después las familias cuentan con una construcción moderna que presta las condiciones óptimas para la atención médica de las familias.

Con este proyecto, la alcaldía de Wiwilí da prioridad a las familias para que sean protagonistas de las nuevas formas de atención con cariño y esmero del personal de salud.

