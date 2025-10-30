Inauguran Planta Agroindustrial en Juigalpa para fortalecer el sector lácteo

La UNAN-Managua a través de su Centro Universitario en Chontales realizó la construcción de Planta Agroindustrial la cual será inaugurada este jueves 30 de octubre en el municipio de Juigalpa.

En esa infraestructura más de 500 estudiantes, docentes e investigadores de las ciencias agroindustriales, económicas, mercadeo, entre otras, podrán realizar estudios técnicos, prácticas de formación y proyectos innovadores en el marco de la Política de Soberanía Alimentaria.

La nueva obra cuenta con equipos e infraestructura moderna, para transformar y agregar valor al rubro lácteo, promoviendo la elaboración de productos derivados de alta calidad y aportando al crecimiento agroindustrial en la región.

Con esta nueva obra la comunidad universitaria rinde homenaje al comandante Carlos Fonseca Amador, a los Héroes y Mártires de Noviembre Victorioso que, ofrendaron su vida para la Paz y Prosperidad de las familias nicaragüenses.

En esta segunda etapa de la Revolución a través de la UNAN-Managua continúa garantizando nuevas obras para el fortalecimiento de la educación universitaria integral y de calidad para los jóvenes y adultos nicaragüenses.



