Inauguran mejoras en la escuela Augusto Calderón Sandino de Estelí

Autoridades de la Alcaldía Municipal y del Ministerio de Educación (MINED) inauguraron las obras de mejoramiento en la escuela “Augusto Calderón Sandino”, ubicada en el barrio Miguel Alonso de Estelí.

Mejoras en la escuela Augusto Calderón Sandino Estelí

La inversión, de 1 millón 300 mil córdobas, proviene del 5% que el Gobierno de Nicaragua destina a los gobiernos locales.

La vicealcaldesa Melania del Carmen Peralta Ramírez detalló que las obras incluyeron la rehabilitación y pintura de un tanque de agua, aulas, pabellones, baterías sanitarias y puertas.

Estas mejoras garantizan que tanto estudiantes como maestros tengan mejores y más seguras condiciones para el aprendizaje.

Por su parte, la delegada departamental del MINED, Socorro Torrez, señaló que estas obras benefician a 903 estudiantes y su inauguración forman parte de las celebraciones del mes patrio.

Destacó que estas iniciativas son posibles gracias a las transferencias del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a las alcaldías, lo que se traduce en una restitución de derechos para la comunidad educativa.

Además, la profesora Torrez mencionó otras inauguraciones recientes, como las canchas techadas en el instituto José Martí, de La Trinidad, en la Escuela Julio César Castillo Ubau, de Condega, y un aula para niños de multigrado en San Juan de Limay.

La directora del colegio, Mayra Estela Toruño Cardoza, especificó que las obras beneficiarán a 996 estudiantes de educación inicial y primaria en los turnos matutino y vespertino.

Agradeció al Gobierno sandinista por reparar aulas, persianas y baños, así como por pintar las instalaciones y reparar el tanque de agua, lo que les ha brindado mejores condiciones.

La estudiante Naomi Blandón expresó su agradecimiento a los Co-presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por mejorar su escuela y permitirles recibir clases en un ambiente más adecuado para ella y sus maestros.



