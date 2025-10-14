Inauguran en Masachapa la estación de bomberos número 230 de Nicaragua

En el municipio de turístico de Masachapa, departamento de Managua, fue inaugurada la estación de bomberos número 230, lo que representa mayor seguridad para las familias que avanzan en el desarrollo económico que vive Nicaragua.

El Comisionado Mayor Ramón Landero Director de Bomberos Unidos de Nicaragua, destacó que con esta entrega al pueblo, son 230 estaciones de bomberos terrestres y una acuática en el municipio El Castillo, departamento de Río San Juan.

El mando de bomberos, resaltó que nuestro país, es un ejemplo nivel latinoamericano, en la instalación de estaciones de bomberos, que se acompaña con equipos, medios y las capacitaciones permanentes del personal.



