Gobierno Sandinista entregará nuevo incinerador al Hospital Luis Felipe Moncada de Río San Juan

Por Jhonny Martínez
El Gobierno Sandinista entregará a las familias de San Carlos un nuevo sistema de incineración para el Hospital Luis Felipe Moncada.

Con una inversión de 9.6 millones de córdobas, este proyecto ha sido construido y equipado para garantizar un manejo seguro y adecuado de los desechos hospitalarios.

La obra incluye la construcción de una caseta protectora, fosas de ceniza y un tanque de combustible, así como la instalación de un moderno incinerador industrial.

Esta iniciativa busca fortalecer las condiciones de seguridad ambiental y sanitaria en la unidad de salud.

Esta obra se enmarca en las acciones del gobierno para proteger la vida y el bienestar de la población.

