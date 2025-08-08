Gobierno Sandinista entregará nuevo incinerador al Hospital Luis Felipe Moncada de Río San Juan

El Gobierno Sandinista entregará a las familias de San Carlos un nuevo sistema de incineración para el Hospital Luis Felipe Moncada.

Nuevo sistema de incineración para el Hospital Moncada

Con una inversión de 9.6 millones de córdobas, este proyecto ha sido construido y equipado para garantizar un manejo seguro y adecuado de los desechos hospitalarios.

La obra incluye la construcción de una caseta protectora, fosas de ceniza y un tanque de combustible, así como la instalación de un moderno incinerador industrial.

Esta iniciativa busca fortalecer las condiciones de seguridad ambiental y sanitaria en la unidad de salud.

Esta obra se enmarca en las acciones del gobierno para proteger la vida y el bienestar de la población.