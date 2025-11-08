Gobierno invierte más de 3 millones de córdobas en mejoras de infraestructura escolar en Carazo

Este sábado, estudiantes y docentes del Instituto Manuel Hernández Martínez celebran la mejora de sus espacios educativos tras la ejecución de un proyecto de infraestructura que ha transformado las aulas en ambientes más seguros, iluminados y confortables.

Las obras incluyeron el reemplazo total del techo, pintura general, instalación de luminarias y la construcción de una cancha deportiva, acciones que permitirán un mejor desarrollo de las clases y actividades recreativas en beneficio de toda la comunidad educativa.

El proyecto tuvo una inversión de 3 millones 331 mil 476 córdobas, financiados con el 5% del presupuesto que el Gobierno Sandinista destina a las alcaldías municipales para fortalecer la infraestructura educativa en todo el país.