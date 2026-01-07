Gobierno inicia proyecto de agua potable en la comunidad Jocote Arriba en Condega
Con el objetivo de fortalecer el acceso a los servicios básicos en las zonas rurales, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con la Alcaldía de Condega y las familias protagonistas, ha puesto en marcha el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad Jocote Arriba.
El proyecto contempla una intervención integral en la infraestructura hídrica de la zona, incluyendo la rehabilitación y equipamiento del pozo local, así como la mejora del tanque de almacenamiento y casetas de control.
También incluye la instalación de 7.8 kilómetros de tuberías para asegurar la cobertura en toda la localidad y una red de 160 nuevas conexiones domiciliares que llevarán el recurso directamente a los hogares.
Se estima que las obras finalicen y entren en operación durante el último cuatrimestre del año 2026.
Una vez concluido, el proyecto permitirá restituir el derecho humano al agua potable a aproximadamente 900 ciudadanos de esa comunidad, mejorando significativamente su calidad de vida y condiciones de salud.
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos sostenidos del Gobierno para ampliar la cobertura de agua potable en el departamento de Estelí, garantizando un servicio digno y de calidad para las familias del campo.