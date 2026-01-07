Gobierno inicia proyecto de agua potable en la comunidad Jocote Arriba en Condega

Con el objetivo de fortalecer el acceso a los servicios básicos en las zonas rurales, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con la Alcaldía de Condega y las familias protagonistas, ha puesto en marcha el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad Jocote Arriba.

ENACAL mejora el acceso al agua potable en Condega

El proyecto contempla una intervención integral en la infraestructura hídrica de la zona, incluyendo la rehabilitación y equipamiento del pozo local, así como la mejora del tanque de almacenamiento y casetas de control.

También incluye la instalación de 7.8 kilómetros de tuberías para asegurar la cobertura en toda la localidad y una red de 160 nuevas conexiones domiciliares que llevarán el recurso directamente a los hogares.

Se estima que las obras finalicen y entren en operación durante el último cuatrimestre del año 2026.

Una vez concluido, el proyecto permitirá restituir el derecho humano al agua potable a aproximadamente 900 ciudadanos de esa comunidad, mejorando significativamente su calidad de vida y condiciones de salud.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos sostenidos del Gobierno para ampliar la cobertura de agua potable en el departamento de Estelí, garantizando un servicio digno y de calidad para las familias del campo.

