Finca Paraíso cosecha más de 300 mil mamones chinos en Nueva Guinea, Caribe Sur

En la comunidad Los Pintos, comarca El Achiote, a 13 kilómetros al norte de Nueva Guinea, Caribe Sur, se encuentra la Finca Paraíso “Regalo de Dios”, propiedad de Exequiel Luna Lazo y su esposa Damaris Castillo.

Desde hace 12 años, esta pareja produce la exótica fruta conocida como rambután o mamón chino, originaria de Malasia, y cada vez más apreciada en Nicaragua.

En un espacio de apenas una manzana de tierra para este cultivo, la finca ha logrado consolidarse como un referente en la producción de esta fruta tropical.

Según explicó su propietario, este año esperan una cosecha de más de 300 mil unidades, las cuales serán comercializadas en el municipio de Nueva Guinea y distintos departamentos del país.

La producción refleja el esfuerzo y dedicación de una familia que ha convertido la tierra en fuente de sustento y desarrollo local, impulsando a la vez el consumo de una fruta que poco a poco se gana el gusto de los nicaragüenses.