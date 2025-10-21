Fiesta de los Agüizotes en Masaya: Tradición, susto y diversión para grandes y chicos

Este viernes, la cuna del folclor, Masaya, organiza una serie de actividades para celebrar la fiesta de los agüizotes.

Fiesta de los Agüizotes: Tradición y folclore en Masaya

El pueblo de Monimbó se viste de gala año con año y se aprecian máscaras, disfraces y bailes que representan leyendas y mitos locales. De acuerdo con los artesanos, las máscaras tienen un costo de 200 córdobas para niños y 400 córdobas para adultos.

Los participantes en esa fiesta se disfrazan y recorren las calles bailando al ritmo de los filarmónicos o chicheros, manteniendo viva una costumbre que mezcla el susto con la diversión y la creatividad.

Las historias de sustos en los talleres y casas locales son parte del encanto de la fiesta; y muchos vecinos aseguran que incluso adultos han sido sorprendidos por los disfraces más terroríficos.

