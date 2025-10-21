Fiesta de los Agüizotes en Masaya: Tradición, susto y diversión para grandes y chicos
Este viernes, la cuna del folclor, Masaya, organiza una serie de actividades para celebrar la fiesta de los agüizotes.
El pueblo de Monimbó se viste de gala año con año y se aprecian máscaras, disfraces y bailes que representan leyendas y mitos locales. De acuerdo con los artesanos, las máscaras tienen un costo de 200 córdobas para niños y 400 córdobas para adultos.
Los participantes en esa fiesta se disfrazan y recorren las calles bailando al ritmo de los filarmónicos o chicheros, manteniendo viva una costumbre que mezcla el susto con la diversión y la creatividad.
Las historias de sustos en los talleres y casas locales son parte del encanto de la fiesta; y muchos vecinos aseguran que incluso adultos han sido sorprendidos por los disfraces más terroríficos.