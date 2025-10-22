Familias de Villa Reconciliación Sur pronto estrenan nuevas calles pavimentadas

La compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, supervisó este miércoles el avance del mejoramiento vial en Villa Reconciliación Sur, Distrito VI de Managua, una obra que forma parte del Programa Calles para el Pueblo 2025.

«Nos hacemos acompañar de las familias de esta zona de Villa Reconciliación Sur, quienes están muy felices porque van a transitar de manera cómoda y segura, de ahora en adelante; nosotros andamos en esta supervisión, son dos cuadras, donde estamos atendiendo a 68 familias», dijo la alcaldesa.

La compañera Reyna Rueda agregó que poco a poco van atendiendo a todas las familias de los barrios y comunidades del municipio de Managua.

«Vamos muy bien realmente cuando hablamos de agua, saneamiento, drenaje pluvial, mejoramiento vial, energía eléctrica. Estamos hablando de cientos de familias atendidas, para darles seguridad”, destacó.

La compañera Rueda dijo que, a través del Programa Calles para el Pueblo, tienen el 70 por ciento, de calles atendidas en Villa Reconciliación Sur, ubicada en el Distrito VI de Managua

Para concluir, la alcaldesa informó que «en nuestro Plan de Inversión, a través del Programa de Calles para el Pueblo, llevamos un avance del 52 por ciento, eso significan 658 cuadras atendidas y entregadas a las familias».

