Familias de Estelí cuentan con nuevo camión de volquete para recolección de basura

La Alcaldía de Estelí realizó la entrega de un nuevo camión de volquete el cual está destinado para brindar el servicio de recolección de basura a las familias de la ciudad.

El alcalde Francisco Valenzuela dijo que este equipo fortalecerá los servicios municipales, permitirá ampliar las rutas de recolección y ofrecer una respuesta más eficiente a las necesidades de la población.

«Es un volquete de 10 metros cúbicos, doble eje, marca Isuzu, que nos va a ayudar a mejorar la cobertura y frecuencia de levantamiento de los desechos», detalló el alcalde.

Agregó que esto significa «un gran avance en materia de renovación de la flota de recolección de basura. Ya habíamos hecho una inversión inicial de 3 camiones compactadores, y ahora sumamos este cuarto».

Con una inversión de más de tres millones de córdobas, transferido desde el Gobierno Central al Municipal, Estelí ahora cuenta con una flota total de 12 vehículos para mover los residuos y desechos.

El ingeniero Carlos Pino, director de la oficina de Servicios Municipales de la Alcaldía de Estelí, anunció que el próximo año vendrán otros vehículos que se sumarán al trabajo de recolección de basura que se realiza en los barrios.

Indicó que este nuevo camión beneficiará a los distritos 2 y 3 de la ciudad, y para el próximo año tendrán 2 camiones nuevos más con lo cual quedará prácticamente renovada toda la flota vehicular para el tren de aseo.