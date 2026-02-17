Especialistas de EE. UU. y Nicaragua brindarán atención médica a miles de familias en Estelí
A partir de este miércoles 18 de febrero, una brigada médica integrada por especialistas de la organización estadounidense “Casa de Salud de Dorchester” y médicos nicaragüenses iniciará una jornada de atención masiva en el departamento de Estelí.
Se estima que más de 2,500 protagonistas de los municipios de Pueblo Nuevo, La Trinidad, San Nicolás y la cabecera departamental de Estelí serán beneficiados con estos servicios gratuitos.
Durante la jornada, los especialistas realizarán valoraciones médicas en las áreas de Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Odontología.
Para complementar la atención integral, los pacientes también tendrán acceso a exámenes de laboratorio y ultrasonidos, asegurando un diagnóstico oportuno y seguimiento a sus padecimientos.
Esta iniciativa, impulsada bajo la dirección del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, tiene como propósito fundamental fortalecer el Modelo de Salud Familiar y Comunitario a través del intercambio de experiencias entre profesionales nacionales y extranjeros.