Especialistas de EE. UU. y Nicaragua brindarán atención médica a miles de familias en Estelí

A partir de este miércoles 18 de febrero, una brigada médica integrada por especialistas de la organización estadounidense “Casa de Salud de Dorchester” y médicos nicaragüenses iniciará una jornada de atención masiva en el departamento de Estelí.

Se estima que más de 2,500 protagonistas de los municipios de Pueblo Nuevo, La Trinidad, San Nicolás y la cabecera departamental de Estelí serán beneficiados con estos servicios gratuitos.

Durante la jornada, los especialistas realizarán valoraciones médicas en las áreas de Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Odontología.

Para complementar la atención integral, los pacientes también tendrán acceso a exámenes de laboratorio y ultrasonidos, asegurando un diagnóstico oportuno y seguimiento a sus padecimientos.

Esta iniciativa, impulsada bajo la dirección del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, tiene como propósito fundamental fortalecer el Modelo de Salud Familiar y Comunitario a través del intercambio de experiencias entre profesionales nacionales y extranjeros.