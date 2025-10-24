Enacal y familias sustituyen 100 metros de tuberías de alcantarillado en barrio San José Oriental

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con Familias Protagonistas, ejecutó obras de Mejoramiento de redes de Alcantarillado Sanitario en el Barrio San José Oriental del Distrito IV de la Ciudad de Managua.

Las obras fueron financiadas con recursos del Buen Gobierno y contemplaron la sustitución de unos 100 metros de tuberías de vieja data y sus respectivas conexiones domiciliares.

Este proyecto de mejoramiento permite mejorar el servicio de saneamiento a unos 600 habitantes de este barrio, garantizando mejores condiciones de salud y calidad de vida.