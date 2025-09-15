type here...
ENACAL y Alcaldía de El Coral rehabilitan sistema de agua potable para beneficio de más de 500 familias

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (ENACAL) y la Alcaldía Municipal de El Coral, Chontales, rehabilitaron el sistema de agua potable, restableciendo el servicio a más de 500 familias.

Como parte de las obras, se instalaron dos nuevos equipos de bombeo y se construyeron sartas de descarga con todos sus accesorios.

También se realizó un mantenimiento general a los arrancadores eléctricos y se llevaron a cabo pruebas de bombeo para asegurar que los equipos operen correctamente.

Gracias a estas acciones, los habitantes de El Coral cuentan nuevamente con el suministro de agua potable en sus hogares.


