type here...
Buscar
32.7 C
Managua
martes, septiembre 23, 2025
YA Mi Municipio

ENACAL refuerza sistema de agua potable para más de 8 mil familias en Sébaco

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), en nombre del Buen Gobierno Sandinista, está llevando a cabo un proyecto para fortalecer el sistema de agua potable en la ciudad de Sébaco.

Sébaco mejora acceso a agua potable con nuevo pozo ENACAL
Sébaco mejora acceso a agua potable con nuevo pozo ENACAL

La obra consiste en la construcción y equipamiento de un nuevo pozo, es financiada con fondos del tesoro y lleva un avance del 40%.

Se espera que el proyecto esté finalizado e integrado a la red de distribución en enero de 2026, y una vez concluido, beneficie a 8 mil 250 familias de la ciudad, mejorando significativamente el servicio de agua.


Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456