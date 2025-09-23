ENACAL refuerza sistema de agua potable para más de 8 mil familias en Sébaco

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), en nombre del Buen Gobierno Sandinista, está llevando a cabo un proyecto para fortalecer el sistema de agua potable en la ciudad de Sébaco.

Sébaco mejora acceso a agua potable con nuevo pozo ENACAL

La obra consiste en la construcción y equipamiento de un nuevo pozo, es financiada con fondos del tesoro y lleva un avance del 40%.

Se espera que el proyecto esté finalizado e integrado a la red de distribución en enero de 2026, y una vez concluido, beneficie a 8 mil 250 familias de la ciudad, mejorando significativamente el servicio de agua.



