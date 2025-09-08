type here...
lunes, septiembre 8, 2025
ENACAL realiza mantenimiento a Planta Potabilizadora en San Carlos para mejorar servicio a 3,300 familias

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) realizó trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la Planta Potabilizadora de San Carlos, en Río San Juan.

Mantenimiento en la Planta Potabilizadora de San Carlos
Mantenimiento en la Planta Potabilizadora de San Carlos

El objetivo de las labores es asegurar la continuidad y mejorar la calidad del servicio de agua potable para unas 3,300 familias de la ciudad.

Entre las actividades realizadas se encuentran el mantenimiento y la reparación de válvulas y sus accesorios, así como el equipo de bombeo.

Estos trabajos son considerados esenciales para garantizar el suministro constante de agua en la zona.

