ENACAL realiza mantenimiento a Planta Potabilizadora en San Carlos para mejorar servicio a 3,300 familias

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) realizó trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la Planta Potabilizadora de San Carlos, en Río San Juan.

Mantenimiento en la Planta Potabilizadora de San Carlos

El objetivo de las labores es asegurar la continuidad y mejorar la calidad del servicio de agua potable para unas 3,300 familias de la ciudad.

Entre las actividades realizadas se encuentran el mantenimiento y la reparación de válvulas y sus accesorios, así como el equipo de bombeo.

Estos trabajos son considerados esenciales para garantizar el suministro constante de agua en la zona.

