Enacal inicia obras de mejoramiento de agua a beneficio de 3 mil 500 personas en ciudad Dario

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) inició un proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable en Ciudad Darío.

La obra, que se realiza en coordinación con las familias y la Alcaldía Municipal, incluye la instalación de un kilómetro de tuberías para mejorar la calidad y continuidad del servicio.

Se espera que el proyecto esté finalizado en el mes de octubre de 2025 y que una vez concluido, beneficie a unas 3 mil 500 personas de los barrios Margaritas 1 y 2, Puertas del Cielo y San Carlos.