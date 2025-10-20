ENACAL inicia construcción de nuevo sistema de agua potable en la comunidad La Esperanza de Nueva Guinea

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, en alianza con la alcaldía municipal y las familias protagonistas, inició la construcción del sistema de agua potable en la comunidad La Esperanza en el municipio de Nueva Guinea, Caribe Sur.

Este importante proyecto de infraestructura hídrica contempla diversas obras clave para garantizar el suministro continuo y de calidad, como la construcción de la captación, adquisición e instalación de una planta potabilizadora.

También prevé la instalación de 14 kilómetros de tuberías y la construcción de un tanque de almacenamiento.

Dios mediante, se espera que el proyecto esté finalizado a mediados del año 2026 y su culminación permitirá restituir el derecho al agua potable a unas 370 familias de la comunidad La Esperanza, mejorando significativamente su calidad de vida y salud.



