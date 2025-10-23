ENACAL finaliza ampliación de alcantarillado sanitario en barrio de Malpaisillo

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, en coordinación con la Alcaldía de Larreynaga y familias protagonistas, finalizó el proyecto de ampliación de redes de alcantarillado sanitario en el barrio Cayetano Sánchez de la ciudad de Malpaisillo, en el departamento de León.

El proyecto, cuya inversión fue asegurada con fondos del Gobierno, permitió la restitución del derecho al saneamiento a unos 800 hermanos de la comunidad.

Las obras ejecutadas incluyen la instalación de 1,900 metros de tuberías, la rehabilitación de 27 manjoles y la habilitación de 150 nuevas conexiones domiciliares.

La culminación de este proyecto contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida de las familias, así como a la reducción de charcas y aguas servidas que corrían por las calles de la ciudad.