ENACAL está a punto de finalizar mejoramiento de saneamiento en León

Por Jhonny Martínez
El Gobierno nicaragüense, a través de ENACAL, está por finalizar el proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de León.

Con un avance del 98% en sus obras físicas, el proyecto incluye cinco plantas depuradoras nuevas o rehabilitadas, y se espera que, a inicios del 2026, el sistema esté interconectado y operativo.

Una vez en funcionamiento, las plantas tendrán la capacidad de procesar 29 millones de litros diarios de aguas residuales.

Los trabajos mejorarán la calidad de vida de las familias leonesas, y contribuirán al Saneamiento Ambiental de los Ríos Chiquito, Pochote y La Leona, asegurando el cumplimiento de la normativa nacional.

