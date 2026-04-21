ENACAL avanza en ampliación del sistema de agua potable de 10 barrios en Estelí

El Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, está ejecutando un importante proyecto de ampliación en el sistema de agua potable de la ciudad de Estelí, para fortalecer el suministro y mejorar la calidad de vida de las familias en la zona norte del país.

Estelí: Agua potable garantizada para 4,000 familias en mayo

Las cuadrillas de ENACAL trabajan en la excavación e instalación de 800 metros de tuberías de red de distribución con sus respectivos accesorios.

Las labores también incluyen el relleno y la compactación de las vías intervenidas, asegurando la infraestructura necesaria para un servicio eficiente y constante.

Se estima que las obras finalicen, Dios mediante, en este mes de mayo, beneficiando directamente a unas 4,000 familias.

El proyecto brindará mejores condiciones de saneamiento y acceso al vital líquido en los barrios: La Cruz 1 y 2, La Thompson, Betania, Las Américas, Rosario Murillo, El Jazmín, Bella Vista, San Ramón y CID Dinamarca.

