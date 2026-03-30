ENACAL avanza en ampliación de alcantarillado sanitario en San Rafael del Sur

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, lleva un avance físico del 45 por ciento en el proyecto de ampliación del sistema de agua y saneamiento en el Barrio El Instituto, ubicado en la ciudad de San Rafael del Sur, Managua.

Obras avanzan en Barrio El Instituto

El proyecto contempla la instalación de 1,200 metros de tuberías destinadas a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario. Según el cronograma de trabajo, se prevé que las labores finalicen, Dios Mediante, el próximo mes de abril.

Esta importante inversión en infraestructura básica permitirá restituir los derechos al saneamiento digno y agua potable a unos 600 protagonistas de esa ciudad.