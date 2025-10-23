En diciembre finaliza construcción del Hospital Tepeyac de Granada
En un 85 por ciento avanza la construcción y equipamiento del Hospital Tepeyac en Granada, donde se atenderá en mejores condiciones a más de 44 mil pobladores de esa zona del país, indica una nota de prensa.
El hospital contará con 37 camas, dispondrá de área de consulta externa, emergencia, hospitalización, labor y parto, laboratorio, imagenología, quirófano y farmacia. Y se brindará atención de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna y cirugía.
La infraestructura se entregará a las familias nicaragüenses en el mes de diciembre.