Emprendedores de Estelí fortalecen capacidades en seminario especializado de Pastelería

Con el objetivo de impulsar la innovación y la competitividad, el Gobierno del Pueblo Presidente realizó un seminario especializado en pastelería en el Centro Cultural Felipe Urrutia, en Estelí.

Pastelería: Estelí impulsa innovación con seminario clave

La actividad reunió a protagonistas del sector, quienes fortalecieron sus capacidades técnicas y creativas para potenciar el desarrollo sostenible de sus negocios familiares.

La capacitación fue posible gracias al trabajo articulado entre el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, ECONOMART y Distribuidora Lagos.

Durante la jornada, los emprendedores recibieron herramientas prácticas sobre técnicas de masa madre, tendencias modernas en decoración y manejo eficiente de insumos, combinando la innovación con la identidad artesanal de la pastelería nicaragüense.

Además del aprendizaje técnico en procesos de amasado y texturización, el encuentro sirvió como una plataforma para el intercambio de experiencias y la creación de redes de colaboración.

Estas acciones buscan mejorar la presentación de los productos y elevar los estándares de calidad para responder con éxito a las demandas del mercado local.

