Diriamba celebra 131 años de ser ciudad con degustación del «picadillo más grande» de Carazo

Diriamba “Cuna del Güegüense” cumple 131 años de ser elevada al rango de ciudad, en el departamento de Carazo.

En motivo de la celebración, la Alcaldía Sandinista elaboró el “Picadillo más Grande de Carazo”.

El platillo elaborado a base de masa de maíz, carne de res y especias, fue compartido a más de 3 mil personas

Como parte de la festividad, este viernes también se realizó la presentación de rondallas de marimbas, desfile de bandas rítmicas y show de juegos pirotécnicos.

La fiesta continuará este domingo con una tarde recreativa con los mimados en el parque infantil “La Mascota”; y el 19 de octubre con el desfile hípico que partirá del parque central de Diriamba, a partir de las 3 de la tarde.

Diriamba es uno de los 8 municipios del departamento de Carazo, está ubicado a 41 kilómetros de Managua y posee dos hermosas playas: La Boquita y Casares.

Otro de sus atractivos es el Reloj de Diriamba, inaugurado en 1935, con una altura de 15.5 metros y diseño neoclásico que lo convierte en un símbolo arquitectónico de Diriamba.