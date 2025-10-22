Construcción del Hospital Primario de San Rafael del Sur alcanza un 70%

El Gobierno de Nicaragua lleva un avanza significativo en la construcción y equipamiento del Hospital Primario “San Rafael”, ubicado en el municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua.

Avance del 70% en el nuevo Hospital San Rafael de Managua

Esta obra de salud, que a la fecha presenta un avance del 70%, está diseñada para atender en mejores condiciones a más de 56 mil protagonistas de esta zona.

El nuevo hospital, que será entregado a las familias en el mes de diciembre del 2025, contará con 26 camas y permitirá brindar atención especializada en Medicina interna, Ginecología, Obstetricia, Pediatría y Cirugía general.

Además de estas especialidades, el Hospital Primario “San Rafael” dispondrá de una infraestructura completa que incluye consulta externa, emergencia, hospitalización, labor y parto, laboratorio clínico, imagenología, farmacia, cuarto de procedimientos, lavandería, cocina y salas de espera.