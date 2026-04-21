Chinandega: inicia proyecto de agua potable para más de 2,700 familias en Tonalá

El Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, inició las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en Tonalá, en el municipio de Puerto Morazán, departamento de Chinandega.

Tonalá, Chinandega: ¡Agua Potable para 2,750 Familias!

Este proyecto se ejecuta bajo un modelo de alianza que integra los esfuerzos de la municipalidad y las familias protagonistas de la zona.

La inversión contempla una serie de obras estratégicas, entre las que destacan la limpieza, desarrollo, equipamiento y energización de un nuevo pozo.

Asimismo, se instalarán 1,300 metros de tuberías y la construcción de un tanque de almacenamiento, para garantizar una presión óptima y estabilidad en el servicio.

Se prevé que el proyecto finalice, Dios mediante, en octubre de este año, permitiendo mejorar significativamente el acceso al vital líquido para unas 2,750 familias.

Los sectores beneficiados incluyen el casco urbano de Tonalá, así como las comunidades de Pajalí, Pikín Guerrero y zonas de Puerto Morazán.

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