Centro de salud mental «Doctor Jacobo Marcos Frech» ofrece esperanza y rehabilitación a 21 pacientes

El Centro de Salud Mental “Doctor Jacobo Marcos Frech”, inaugurado el 6 de Mayo del 2025, en el kilómetro 12. 5 de la carretera vieja a León, se ha consolidado como un centro de esperanza para las familias con pacientes que requieren apoyo multidisciplinario para sobrellevar una enfermedad mental.

Los pacientes ingresados son atendidos en ambientes confortables, adecuados y en armonía con la naturaleza, bajo el cuidado de un Equipo Multidisciplinario.

Actualmente, el Centro atiende a 21 pacientes, entre ellos 9 mujeres y 12 varones, quienes reciben terapias individuales y grupales con psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales.

También participan en actividades lúdicas, musicales y ejercicios físicos que facilitan su reinserción en su entorno familiar y en la comunidad.

El Centro de Salud Mental garantiza un enfoque integral y humanizado para la recuperación y rehabilitación de sus protagonistas.