Campaña Jugá Limpio retira 200 m³ de basura en Managua

En las cercanías del Colegio UCN y el cauce de la zona, se realizó jornada de limpieza con jóvenes y habitantes del sector, junto a trabajadores municipales, con el apoyo de maquinaria especializada, para recolectar desechos sólidos, en los barrios Gertrudis Arias y 31 de Diciembre, en el Distrito VI de la capital.

Campaña Jugá Limpio, hace de tu barrio, tu cancha ha retirado 200 metros cúbicos de basura

El vicealcalde Enrique Armas, destacó que la campaña «Jugá Limpio, Hacé de tu Barrio, tu Cancha», ha llegado a más de 14 sectores en seis distritos de la capital, logrado retirar más de 200 metros cúbicos de basura.

Esta campaña para Vivir Bonito y Limpio, promueve la participación ciudadana, mediante incentivos como la entrega de álbumes y stickers mundialistas.

La campaña continúa sumando el respaldo de las familias capitalinas con nuevas jornadas de limpieza impulsadas por la Alcaldía de Managua, para prevenir focos de contaminación y contribuir a un ambiente más saludable para la comunidad.

