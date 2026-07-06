Campaña Jugá Limpio retira 200 m³ de basura en Managua
En las cercanías del Colegio UCN y el cauce de la zona, se realizó jornada de limpieza con jóvenes y habitantes del sector, junto a trabajadores municipales, con el apoyo de maquinaria especializada, para recolectar desechos sólidos, en los barrios Gertrudis Arias y 31 de Diciembre, en el Distrito VI de la capital.
El vicealcalde Enrique Armas, destacó que la campaña «Jugá Limpio, Hacé de tu Barrio, tu Cancha», ha llegado a más de 14 sectores en seis distritos de la capital, logrado retirar más de 200 metros cúbicos de basura.
Esta campaña para Vivir Bonito y Limpio, promueve la participación ciudadana, mediante incentivos como la entrega de álbumes y stickers mundialistas.
La campaña continúa sumando el respaldo de las familias capitalinas con nuevas jornadas de limpieza impulsadas por la Alcaldía de Managua, para prevenir focos de contaminación y contribuir a un ambiente más saludable para la comunidad.