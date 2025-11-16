Bluefields: un rico lomo ahumado es el platillo ganador del Festival Regional Sabores Decembrinas

Un exquisito lomo Ahumado «Sabor y Lujo», fue el platillo ganador del Festival Regional Gastronómico Sabores Decembrinas, preparado por Virginia Quijano, del municipio de Bluefields, durante la competencia realizada en la plaza del parque Reyes.

Doña Virginia representará la Costa Caribe Sur en el Festival Nacional Gastronómico Sabores Decembrinas que se realizará el 13 de diciembre en la Perla del Septentrión, Matagalpa.

En segundo lugar, quedó Jairinza Raudez del municipio de la Cruz de Río Grande, con el platillo Lomo de Cerdo Relleno y el tercer puesto fue para el joven Ziggy Wiltshire de Bluefields con el platillo Navidad Tropical.

En el certamen gastronómico participaron amantes de la cocina de los municipios de Corn Island, Bluefields, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Desembocadura de Río Grande, La Cruz de Río Grande y Bocana de Paiwas.