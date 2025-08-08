Avanza un 85% construcción del Sistema de Saneamiento en Bluefields

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con apoyo financiero del BCIE y a través de ENACAL, lleva un avance físico del 85 por ciento en la construcción del Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Bluefields.

Se estima que, una vez finalizado el proyecto en el primer trimestre de 2026, unas 5 mil 600 familias de la ciudad se verán beneficiadas.

La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los habitantes y generar un entorno más saludable al reducir de manera sustancial las aguas residuales en las calles y en la bahía de Bluefields.