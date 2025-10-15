Avanza 50% proyecto de saneamiento que beneficiará a 300 familias de Ciudad Sandino

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y en alianza con las familias protagonistas, está ejecutando un proyecto clave para el mejoramiento del sistema de saneamiento en varios sectores de Ciudad Sandino.

Las obras presentan actualmente un 50% de avance físico y están destinadas a mejorar significativamente las condiciones de vida de unas 300 familias de la zona.

Como parte de la ejecución, se están instalando aproximadamente mil metros de tuberías nuevas y se construyen diez manjoles en puntos estratégicos.

El proyecto busca reducir el caudal de aguas residuales que actualmente corre por algunas calles del municipio.

Los sectores beneficiados incluyen El Parque, Bella Cruz, El Manguito, La Palmera, Carolina Calero 1 y 2, Bello Amanecer y Vista Hermosa. Se espera que los trabajos de mejoramiento finalicen el próximo mes de diciembre.



