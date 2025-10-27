Arranca en Managua instalación de luminarias que darán vida al ambiente navideño

Este lunes, las cuadrillas de la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (ENATREL) empezaron a instalar iluminarias y adornos alusivos a la navidad en distintas zonas de la capital.

Managua se ilumina con los adornos navideños de ENATREL

Alejandro García, funcionario de esa institución, dijo que tienen 167 tendales distribuidos de tres colores, cada uno lleva 2 mil 608 bujías.

“En la Rotonda El Güegüense, El Periodista, Metrocentro, Plaza Las Victorias, en la Plaza de la Revolución y Plaza La Fe, el paseo de los estudiantes, ya se están adornando con puentecitos, carritos y árboles navideños, y árboles de 6 metros de altura se instalarán en Metrocentro, la Plaza La Revolución y rotonda El Periodista”, agregó.

Agregó que el árbol navideño en la Plaza de la Revolución también ya se está instalando con bujías tipo chiles, para reducir el consumo energético. Se espera que en la primera semana de noviembre las familias puedan disfrutar del ambiente navideño.



