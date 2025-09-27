Anahí es coronada Reina de la Feria del Maíz en Jalapa, Nueva Segovia

La señorita Anahí Patricia Garmendia López, de la comunidad de Solonli, se llevó la corona de Reina de la Gran Feria del Maíz, realizada en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia, la tarde de este sábado.

En tanto, María Lili Aguirre Moncada, de la Universidad Martin Lutero fue elegida como primera Princesa y Anixia Videa, de la comunidad de Santa Cruz, como Miss Simpatía.

Mientras, Mirlen Lissett Olivas González, de la UNAN León, sede La Mia en Jalapa, obtuvo el primer lugar en el vestido mejor confeccionado.

En total, 19 bellas jovencitas participaron en el certamen Reina de la Feria del Maíz.