Alcaldía de Nandaime invierte casi 2 millones de córdobas en el adoquinado del barrio José Bustos

Por Jhonny Martínez
Pobladores del barrio José Leonardo Bustos del municipio de Nandaime, en Granada, recibieron 160 metros lineales de adoquinado en la calle principal, como parte del proyecto habitacional Bismarck Martínez.

Las viviendas que han sido entregadas paulatinamente, cuentan con el servicio de energía eléctrica, agua potable, una cancha multiusos, escuela e instituto cercanos, un parque de ferias y ahora calles adoquinadas, lo que les permitirá vivir en mejores condiciones.

El alcalde Roger Acevedo, informó que en el proyecto se invirtieron casi 2 millones de córdobas. “Esta obra forma parte de la restitución de derechos que realiza el gobierno…El próximo año se continuará la construcción hasta completar 70; y se proyecta una segunda etapa con 50 casas más frente al Instituto Nacional José Dolores Estrada.

