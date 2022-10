Willie Spence, finalista del concurso American Idol, muere en un accidente en Estados Unidos

El cantante Willie Spence, de 23 años, finalista del concurso de televisión American Idol en el año 2021, falleció en un accidente de tránsito ocurrido el día martes en Tennessee, Estados Unidos.

Willie murió tras impactar su automóvil, a las 4 pm, contra la parte trasera de un camión en la carretera Interestatal número 24, muy cerca de la ciudad de Chattanooga, según el reporte de la policía.

Spence, quien es oriundo de Georgia, había quedado en segundo lugar el pasado 2 de mayo detrás de Chayse Beckham en la edición número 19 de American Idol.

El había continuado su carrera como contante al finalizar la serie de televisión y tenía un concierto programado para el mes de noviembre en la ciudad de Londres, Inglaterra.

La empresa lamentó lo ocurrido en redes sociales asegurando que Willie Spence “era un verdadero talento que iluminaba cada habitación en la que entraba”.

“Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido miembro de la familia American Idol, Willie Spence. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos”, aseguraron.

En tanto la actriz y cantautora Katharine McPhee, otra finalista de American Idol, publicó “Recibí noticias muy trágicas esta noche Willie Spence falleció en un accidente automovilístico. Solo 23 años. La vida es tan injusta y nunca se promete nada. Dios descanse tu alma Willie. Fue un placer cantar contigo y conocerte”.

En su última publicación en Instagram, hecha el 11 de octubre, el propio día de su muerte, Spence cantó “Lord You Are My Hiding Place”.