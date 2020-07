Will Smith aceptó que su esposa tuviera un amante

El cantante estadounidense August Alsina confesó en una candente entrevista que mantuvo un romance con Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, aunque añadió que todo fue con su expreso consentimiento.

Ambos se conocieron en el año 2015 a través del hijo mayor de la pareja, el rapero Jaden Smith, y la química entre ambos ya fue imposible de ocultar durante unas vacaciones en Hawai un año más tarde.

En el año 2017 ambos asistieron juntos a la gala de los BET Awards y se cree que el remix de su sencillo Nunya, que el músico estrenó en el 2019, es dedicado a Jada.

Alsina expresó que decidió exponer la verdad porque está cansado que lo tilden de destroza hogares; explicó que realidad no se trató de una relación extramarital secreta sino más bien de un amor que contaba con la bendición completa del esposo y añadió que el más perjudicado fue él.

De hecho ambos hombres conversaban muy tranquilamente.”En realidad, me senté con Will y estuvimos hablando de la transformación de su matrimonio en una unión como compañeros de vida… y me dio su bendición”, declaró August al programa The Breakfast Club.

He perdido dinero, amistades… Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo… Todo eso me destrozó… Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda mi vida, insistió.

A pesar de todo no les guarda rencor a los Smith más bien declaró que los quiere a todos y que son unas bellísimas personas.