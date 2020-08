WhatsApp ya no funcionará en estos dispositivos

Si tienes estos dispositivos es momento de que los cambies, porque ya no podrás tener la aplicación de mensajería

Llego la hora y WhatsApp dejará de funcionar en distintos celulares, así que si tienes un dispositivo incompatible con la aplicación esta ya no te abrirá y no podrás usarla como regularmente lo haces.

Por sus distintas actualizaciones que van dirigidos a los nuevos dispositivos así como sus nuevas funciones, la aplicación de mensajería deja de ser compatible para los dispositivos antiguos, los cuales tienen que actualizarse por parte de los usuarios para que sigan funcionando o adquirir uno de modelo más reciente.

Estos cambios aplican tanto para los dispositivos iOS y Android, por lo que ningún dispositivo antiguo se salvará de ser excluido de WhatsApp que cada mes se mejora aún más para las nuevas tecnologías como las videollamadas, stickers, uso de código QR, entre otras.

¿En qué teléfonos Android dejará de funcionar WhatsApp en 2020?

Versión del sistema Android anterior a la 4.0.3.

Modelos de celulares como HTC Desire, el LG Optimus Black, el Motorola Droid Razr o hasta el Samsung Galaxy S2 ya no podrán tener WhatsApp.

¿En qué modelos iPhone dejará de funcionar WhatsApp en 2020?

Versión del sistema iOS anterior a la 9.

Modelos de celulares como iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c y iPhone 5s dejarán de contar con WhatsApp.

Si no quieres perder el acceso a tu WhatsApp y quieres seguir chateando con tus amigos o contactos sin la necesidad de comprarte un nuevo deberás realizar unos cuantos pasos. Sin embargo, te advertimos que quizás no vaya a funcionar de la óptima manera ya que al no tener actualizaciones de WhatsApp quizás algunas características no funcionen.

Algunos celulares que iniciaro con Android 3 y Android 4 recibieron actualizaciones a Android 5, sin embargo no todos los dispositivos recibieron esta actualización.

Por lo que deberás hacer es instalar manualmente Android, y para esto necesitas rootear tu celular y poner en riesgo la integridad del dispositivo así como tu información.