Tener una suegra tóxica se volvió una verdadera pesadilla para una mujer que se ha viralizado en las redes sociales, luego que la mamá de su pareja la grabara en un motel.

Suegra descubre a su nuera en un motel, la graba y la expone en redes

La mujer de origen ecuatoriano, sospechaba que la novia de su hijo le estaba siendo infiel a “su tesorito” decidió seguirla, hasta encontrarla en el lugar de “reuniones”.

La suegra ingresó a la habitación, donde encontró a su “no-era” (nuera), con poca ropa y con otro hombre.

«Karina, ¿qué haces con este hombre aquí?», a lo que su nuera le responde: «vine a conversar con él».

«¿Conversando y está desnudo?», cuestionó la señora a lo que la mujer infiel responde: “no”. «¿No qué?», pregunta de nuevo la suegra de la joven.

«¿Usted es pareja de ella?», preguntó al sujeto que no tenía ropa puesta y se la empezó a poner al estar siendo grabado. “Te me has caído del pedestal, te has caído del pedestal”, lamentó la indignada suegra.

#Viral: Suegra descubre a su nuera en un motel, la graba y la expone en redes https://t.co/H6vJMrGVcL pic.twitter.com/Mp4f2MBMdN — La Nueva Radio YA (@nuevaya) August 19, 2020

«Dime que hacías con él, te ibas a casar con mi hijo y estás con este señor. No es posible que tú hagas esto, que vergüenza, tu llegaste a nuestra casa y te hemos dado todo».

Varios internautas compartieron su malestar con la administración del motel, por permitir que la mujer ingresara a la habitación de la joven para grabarla, pues se trata de una falta de respeto a la privacidad.