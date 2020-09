¡Viral! Novia hizo fiesta para exponer infidelidad de su novio con su mejor amiga

Una joven se ha viralizado en las redes sociales, luego que descubriera que su novio le era infiel con su mejor amiga, traición que dio a conocer a sus allegados y al mundo entero.

Novia hizo fiesta para exponer infidelidad de su novio con su mejor amiga

La joven descubrió que su novio le era infiel con su mejor amiga, ella se guardó su rabia y su rencor durante largo tiempo pensando y organizando como vengarse de los infieles.

Preparó por semanas una gran celebración con la excusa del cumpleaños de su novio en un elegante centro comercial.

Llegando el gran día con invitados, decoración, pastel, bebidas y por supuesto los invitados especiales, su novio y su mejor amiga.

Micrófono en mano, la muchacha saboreó su “dulce” venganza.

“De verdad que yo me siento demasiado emocionada… ellos han estado ahí para mí, por eso quiero que hoy lean unas palabras hermosas que he encontrado, que a mí me han encantado”, dijo la joven quien lucía muy serena en su forma de hablar.

Después, les pidió a los invitados que tomaran unas hojas que había pegado en las sillas, estas resultaron ser pruebas de la infidelidad porque eran capturas de pantalla con las conversaciones que su novio y su mejor amiga habían sostenido.

“Yo jamás me imaginé que ellos pudieran tenerse tanto amor. Yo pensé que nos queríamos, pero tampoco así”, señaló ya alterada.

El novio nervioso decidió quitarles las hojas a los invitados, mientras que la amiga intentó huir de la reunión.

“Yo quiero que, por lo menos, tengas un poco de vergüenza; ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Soy tu mejor amiga. Pero gracias, yo quiero darte las gracias por hacerme abrir los ojos y darme cuenta del hombre que tenía a mi lado”, dijo la mujer.