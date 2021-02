Video: Portero de bar agrede a mujer, video circula en vísperas del 14 de Febrero

Un hecho repudiable fue grabado por clientes del bar «The Lab», ubicado en la plaza 101 de la ciudad Managua, donde el portero del local agredió a una mujer.

Un portero de un bar capitalino agredió a una mujer

En el video enviado a nuestra Línea WhatsApp 8711-0456 se observa el momento en que el portero arrastra del pelo a la mujer que aparentemente anda en estado de ebriedad.

Uno de los testigos dice en la grabación: “mirá como la tiene del pelo… ese hombre está loco”, sin embargo nadie se dispuso a ayudar a la fémina.

La mujer que anda puesto un vestido rojo y sin sandalias logró incorporarse y en ese momento recibió una fuerte bofetada en el rostro por parte del portero.

A los pocos segundos salió otro hombre el bar y amenaza a la mujer con “refundirla en la cárcel”, por lo que algunos testigos presumen que la fémina pudo haber realizado algún robo dentro del local.

El video de la grabación fue puesto a la orden de las autoridades policiales a fin de investigar y esclarecer el hecho.

Video de la agresión

«The Lab» dice que el video es viejo

Una vez que el video de la agresión se regó “como pólvora encendida”, los administradores del bar publicaron en su página de facebook que el video corresponde a una situación ocurrida meses atrás y que fue publicado en las redes por un menor de edad, en represalia porque no lo dejaron entrar al local.

La publicación detalla que la persona que arrastra y abofetea sin piedad a la mujer, no es un hombre, si no una ex trabajadora del local llamada Rosa Páez, que siempre ha sido confundida con un varón porque tiene la espalda ancha y brazos fornidos porque realiza ejercicio y practica fisicoculturismo.

En relación a ese incidente, los administradores del local dijeron en el escrito “tamaño testamento” que la agredida había armado alboroto dentro del local, pero una vez calmada la situación la trasladaron en un vehículo hasta su casa, versión que fue desmentida por otro cibernauta que de manera solidaria le dio raid a la afectada, publicando un video como prueba.

Al cierre de esta audición, varias personas desmintieron su declaración:

Solo el que estuvo presente ese día puede opinar (20 de diciembre 2020) … yo estuve presente es más unos amigos y mi persona la fuimos a dejar a su casa porque no andaba ni para el taxi…., reza el comentario publicada por una usuaria de apellido Cruz.