Vicepresidenta de Nicaragua saluda al Presidente electo del Perú

En su alocución de mediodía, la Vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, saludó la victoria del Presidente electo del Perú.

“Deseándole lo mejor ¡Una gran victoria de los pueblos de América Latina! Y no es una victoria de los disfrazados, es victoria de los pueblos genuinos. No disfrazaron ni sus rostros, ni su cultura, ni sus palabras para agradar a los que siempre condenan a los pueblos, no, genuino y potente mensaje”, dijo.

“Gracias a Dios está alcanzando o ha alcanzado ya la victoria que celebramos todos los pueblos, porque es una victoria que nos honra a todos. Una victoria de la verdad, de la justicia. Una victoria de esos caminos de liberación que estamos recorriendo en Nuestramérica caribeña y en tantas otras latitudes diciendo basta ya”, afirmó.

La compañera Rosario destacó que es momento de decir “Basta ya”, los pueblos en particular que, a lo largo de la historia, “hemos sido ofendidos, agraviados, hemos sido asesinados, acribillados por el odio de los imperialistas y los colonialistas de la tierra, todos estamos recorriendo con valentía con valentía, con vigor, con gloria, caminos de liberación”.

“Nos alegramos y compartimos la victoria del hermano Pedro Castillo y le deseamos lo mejor para su pueblo, para todas las familias peruanas, así como deseamos lo mejor para todos los pueblos del mundo, y deseamos la vida buena, la vida con amor, la vida potente de los seres humanos que siempre damos la cada batallando por los derechos y por el derecho a reclamar nuestras vidas, nuestras tierras para nosotros los que trabajamos, vivimos, nos alegramos, sentimos la vida como debe ser en nuestra América Caribeña y en tantas latitudes”, finalizó.”.