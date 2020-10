Veterano es enviado 13 años a La Modelo por atentar contra la vida de su pareja en Mateare

Natividad de Jesús Narváez, de 60 años, fue condenado a 13 años de prisión por los delitos de femicidio frustrado, violencia doméstica y psicológica en perjuicio de su compañera de vida Juana Epifania Loza Vargas, de 42 años, hechos ocurridos en el sector de El Marañonal, en Mateare, Managua.

Hombre intentó matar a su ex

La fiscalía detalló en su acusación que víctima y victimario eran vecinos en el año 2015 y después de un tiempo surgió el queri-noviazgo, pero con la condición que cada “Lora en su Guanacaste”, para evitar problemas ya que la víctima tenía varios hijos de otra relación.

Ambos se ganaban la vida como recolectores de chatarra y después de probar las mieles del amor, Natividad sacó las uñas y comenzó con el maltrato verbal contra doña Juana, más cuando esta se iba por días a Jinotega, donde viven otros hijos.

Cuando doña Juana regresaba de Jinotega y no era complaciente con el tal Natividad, este la trataba de Zorr….hp, etc, etc.

Fue en julio del año pasado, cuando las cosas reventaron luego que al hombre se le perdió un caballo y el “muerto” le cayó a los entenados.

Con esta sospecha, el 31 de octubre Natividad atacó con un cuchillo a doña Juana perforándole los antebrazos y el pecho, logrando sobrevivir gracias a que una hija de ella intervino golpeando al agresor con el cabo de un hacha, obligándolo a huir.

Natividad de Jesús Narváez deberá de cumplir su condena en la Cárcel Modelo de Tipitapa y de acuerdo a la sentencia se extinguirá hasta el primero de noviembre del año 2033.