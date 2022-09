Vendedor resulta severamente lesionado al ser impactado por un motociclista cerca del autolote el chele

Con lesiones de consideración resultó el vendedor Marvin José Martínez Matamoros, de unos 60 años de edad, al ser impactado por un motociclista cuando cruzaba la calle con su carretón de los semáforos del Autolote El Chele una cuadra al lago en Managua, la tarde de este martes.

Cuando sucedió el percance vial, la moto color negro estilo montañera placa M 137-278 era conducida de Sur a Norte, por José Noé Dávila Bonilla, quien se dirigía hacia su trabajo.

“Yo iba de norte a sur en mi carril interno y realmente no lo miré. Cuando me percaté lo quise esquivar, pero se me hizo imposible, le di en el costado izquierdo y después me caí de la moto”, dijo el motociclista José Dávila.

Debido al impacto Martínez se descompensó, pero fue atendido en el lugar por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, quienes seguidamente lo trasladaron al Hospital Manolo Morales.