Un 9 de febrero de 1964 Los Beatles debutaron en el show de Ed Sullivan

Un día como hoy, pero del año 1964, el grupo musical británico Los Beatles se presentó por primera vez en el programa de televisión estadounidense The Ed Sullivan Show.

Con una audiencia de 74 millones de personas, equivalente a la mitad de la población de Estados Unidos en ese entonces, The Beatles marcaron todo un récord para la época.

El show del 9 de febrero de 1964 fue el primero de tres consecutivos que realizaron en el programa como parte de su primera gira por Estados Unidos.

Unas pocas semanas, la beatlemania había enloquecido a la juventud estadounidense, cuando el single “I want to hold your hand” (Quiero tomar tu mano) vendió dos millones 600 mil copias.

Durante su primera presentación en el show de Ed Sullivan, el grupo de rock inglés interpretó las canciones “All My Loving”, “Till There Was You” y “She Loves You”.

Momentos después regresaron con “I Saw Her Standing There” y la aclamada “I Want to Hold Your Hand”.

The Beatles volvieron al programa de Sullivan el 12 de septiembre de 1965, en lo que fue su última presentación en ese lugar.

Años después Ed Sullivan presentó el video clip de “Hello Goodbye” recordando el paso de la banda por su gustado show.