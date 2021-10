Tu Nueva Radio Ya y especialistas del Hospital Alemán Nicaragüense realizan Consulta Ginecológica Gratuita para prevenir el cáncer de mama

Alrededor de 100 mujeres acudieron este jueves a la Jornada Médica Ginecológica organizada por Tu Nueva Radio Ya y especialistas del Hospital Alemán Nicaragüense.

La atención gratuita inició a las 8 de la mañana con una charla explicativa de cómo realizarse el auto examen de mama, con el objetivo de que las mujeres conozcan mejor su cuerpo e identifiquen condiciones anómalas.

“Es primera vez que acudo a las consultas médicas de Radio Ya, pero me gustó mucho porque me hicieron los exámenes, me dieron medicamentos y aprendí a examinarme los senos para prevenir el cáncer”, dijo doña Silvia López Gaitán, de 42 años y habitante del barrio Selim Shible, de Managua.

“El autoexamn de mamas es un chequeo que toda mujer debe realizarse desde su casa, puede ser cuando se bañe o cuando esté acostada y el objetivo es detectar cambios o problemas en el tejido mamario”, explicó el doctor César Sandino.

Detalló que el mejor momento para hacerse un autoexamen de las mamas es entre 3 a 5 días después del comienzo del periodo menstrual, pues las mamas no están tan sensibles o con protuberancias en ese tiempo en su ciclo.

“Cuando esté acostada la mujer debe colocar la mano derecha por detrás de la cabeza. Con los dedos del medio de la mano izquierda presione suave, pero con firmeza haciendo movimientos pequeños para examinar toda la mama derecha y viceversa”, detalló.

Si se notan cambios en la textura de la piel, como hoyuelos, arrugas, abolladuras o piel que luzca como cáscara de naranja se debe acudir a las unidades de salud donde será atendida con responsabilidad y humanismo por parte del personal médico.