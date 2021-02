Todo está listo para la edición número 18 de “Ya tu Boda” a realizarse este sábado desde las 8 de la mañana en el Ranchón Tiscapa para la firma de actas y el 14 de febrero en horas de la tarde en el acto de juramentación en el Paseo Xolotlan.

Tu Nueva Radio Ya lista para celebrar “Ya Tu Boda 2021” con 400 parejas

Este año se inscribieron 400 parejas quienes serán las protagonistas de este acontecimiento, en restitución de los derechos a las familias que con todo el deseo de formalizar su relación, acudieron a nuestra convocatoria.

En estos 18 años hemos llevado al altar a nueve mil 400 parejas quienes no han pagado ni un solo centavo gracias a esa labor de responsabilidad social, tangible para todas las familias que se traduce en todos nuestros eventos como “Ya tu Boda”, La madre panza, el Día del Padre, comuniones, cumpleañeros, consultas médicas, Ya tu Purísima” y hasta en momentos de dolor también Tu Nueva Radio Ya está con su pueblo.

Nos complace que cada vez son más las parejas que deciden unirse a través del matrimonio, logrando así concretar sus deseos y manifestar el amor que sienten por esa persona que por muchos años ha estado a su lado y que gracias a Tu Nueva Radio Ya, pueden disfrutar de un día de los enamorados en compañía de su gran amor y legalizando sus situación sentimental.

Para poder realizar las bodas masivas contamos con el apoyo solidario de la Corte Suprema de Justicia, Registro Civil de la Alcaldía de Managua, Policía Nacional y la madrina de “Ya Tu Boda”, la compañera Rosario Murillo, Vice Presidenta de Nicaragua.

Este sábado les recordamos a las parejas que los esperamos desde las 8 de la mañana para dar este primera paso y a la vez participar por los sorteos de los obsequios que hemos preparado con mucha cariño para celebrar este momento con los contrayentes.

Entre los premios tenemos: Cuatro paredes de anillo de 10 quilates valorados en 200 dólares, patrocinado por Oro Best.

Además rifaremos 10 Licuadoras (Patrocinada por Oro Best), 10 Cocinas de mesas de 3 Quemadores, Certificados de regalo valorado por 50 dólares en Tienda Faby, Certificado The Barberia Men Logistic Co. Por 50 dólares.

Otros premios son: Certificados de regalo en Hotel Xolotlan (Patrocinado por Dailycredit, cuatro Canastas Básicas (Patrocinadas por Gel Be), 7 Regalos sorpresas (Cortesía del Ministerio de la Familia), 6 Canastas Básicas (KARLA ALQUILERES Y EVENTOS, 10 Canasta con productos varios de la Sirena Pica Pica y 15 Canastas con Productos de Tinte Kool Color.

Las parejas deberán tener a mano sus credenciales la cual les indica el juez que le va a casar y en esa misma cartilla tiene un número con el cual participan en los sorteos que se realizaran este sábado durante la firma de actas matrimoniales en el Ranchon Tiscapa.

Agradecemos a todos nuestros patrocinadores por su gentil apoyo para cumplirle a nuestro pueblo con amor, dedicación y entrega en este magno evento “Ya tu Boda”.

Nos vemos mañana (sábado) en el Ranchón Tiscapa para vivir junto a estos tortolitos un momento inolvidable de amor, unidad y respeto.