Tres boletos para cinco equipos en el fin de semana del Pomares

Este fin de semana cinco equipos buscan los últimos tres puestos de clasificación, para la segunda ronda del Campeonato Nacional de Béisbol de primera división Germán Pomares-2021.

Los equipos involucrados son: Toros de Chontales, Masaya, Zelaya Central, Tiburones de Granada y Brumas de Jinotega.

-Publicidad-

Hasta el momento los equipos Indios del Bóer, Frente Sur-Rivas, Estelí, Indígenas de Matagalpa, Dantos, Productores de Boaco, Costa Caribe, Tigres de Chinandega y León, ya están en la segunda ronda del campeonato.

Las series del fin de semana son las siguientes: Costa caribe ante los Toros de Chontales, Masaya espera a Zelaya Central y Brumas de Jinotega ante Tiburones de Granada.

Serán dos juegos el sábado y el domingo, los desafíos a siete entradas cada uno y la jornada arrancara a las 10 de la mañana.

El escenario es el siguiente: Granada tiene 33 victorias y es puesto número diez, Chontales y Zelaya tienen 31 triunfos en el lugar once y Masaya con Jinotega, 30 victorias en el lugar trece. Los doce primeros clasifican.

La transmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya, será la siguiente: El sábado en Granada con el doble juego Tiburones vs Jinotega y el domingo en Masaya, las Fieras del San Fernando vs Zelaya Central. Ambos días a las 10 am.