Tras no cumplir su misión Jonathan Loáisiga explota de enojo en el estadio de los Astros

El lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga Estrada, laboró un episodio, en donde permitió tres imparables, dio una base por bola y un ponche, no permitió carrera sin embargo el pinolero salió furioso tras no cumplir su misión con los Yankees que vencieron 4-3 a los Astros.

Jonathan trabajó en el sexto episodio, heredó un corredor y su misión era que no anotara carrera, no obstante no pudo cumplir y cuando podía perder el juego salió ileso.

En la temporada el pinolero Jonathan Loáisiga, lanza tres episodios, admite 7 hits, receta tres ponches y no admite carrera, sin embargo ha estado vulnerable en sus dos presentaciones con los Yankees de New York.