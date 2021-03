Toros de Chontales a mantenerse en la cima del Pomares

Los Toros de Chontales en este momento es el mejor equipo del torneo German Pomares con un récord de 15-5 en ganados y perdidos y han logrado ganar 15 juegos de sus últimos 16.

Los chontaleños se estarán enfrentando a Zelaya Central, que vienen de ganar sus cuatro partidos a los Indígenas de Matagalpa.

Los Toros tienen a Oscar Hurtado como su mejor bateador con promedio de bateo de 417 puntos, Sandy Bermúdez 400, Iván Hernandez 392, Oscar Hurtado 358, Cristian Sandoval 329, Derick Hebbert 313, el equipo colectivamente tiene un promedio de 318 puntos y es favorito para ganar la serie 3-1.

En otros encuentros, los Dantos que vienen de perder su serie 1-3 ante los Tiburones de Granada, se estarán enfrentando a Nueva Segovia, los Tigres de Chinandega vs Productores de Boaco, por su parte Granada va ante Masaya, el Frente Sur-Rivas vs Rio San Juan, Estelí ante Madriz, la Costa Caribe vs Carazo, los Indios del Bóer vs Matagalpa y las Brumas de Jinotega vs León.

La tabla de posiciones tiene a los Toros de Chontales como líder con récord de 15-5 en ganados y perdidos, Estelí 14-6, Costa caribe 11-7, León 12-8, Indios del Bóer, Tigres de Chinandega y Frente Sur-Rivas 11-9, Productores de Boaco, Masaya y Zelaya Central 10-9, Dantos 10-10, Indígenas de Matagalpa 9-11, Brumas de Jinotega y Nueva Segovia 8-12, Carazo y Rio San Juan 6-14, Madriz es ultimo con 5-15 en ganados y perdidos.